İYİ Partili isim komisyondaki İmralı planını açıkladı: Saray'a nakledilmesi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başlayan yeni açılım tiyatrosu devam ediyor. Son olarak Meclis’teki açılım perdesinin 13. toplantısında dinlenen hukukçular, “umut hakkı”, “yerel yönetimlerde özerklik”, “anadil” ve “etkin pişmanlık” düzenlemeleri yönünde görüşte bulundu. Söz konusu talepler ise büyük tepki topladı.

"BU KOMİSYON BİR İKNA KOMİSYONUDUR"

Cumhuriyet’e konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, komisyonun anayasal ve yasal hiçbir dayanağının olmadığının altını çizerken, “Kurulan bu komisyon yasayla, anayasayla ya da içtüzükle kurulmuş bir komisyon değil. bu komisyon bir ikna komisyonudur” dedi.

"TOPLUM BU YAPILANLARA İNANMIYOR"

Toplumun bile komisyona inanmadığını vurgulayan Çömez, “Toplum bu yapılanlara inanmıyor, itimat etmiyor, değer vermiyor, önemsemiyor, ciddiye almıyor. Ama belli ki bu projenin arkasındaki irade, toplumda karşılık bulabilmesi için acele ediyor” ifadelerini kullandı.

Bu projenin arkasında Büyük Ortadoğu Projesi ile ilgili atmaları gereken adımlar olduğunu söyleyen Çömez, “ABD ve İsrail, Suriye’nin kuzeydoğusunda konuşlanmış 100 bin kişilik PYD-YPG terör ordusunun tek adam rejimi tarafından tahsik edilip onaylanmasını istiyor” şeklinde konuştu.

DEM'İN TALEPLERİ

DEM’in taleplerinin de olduğunu aktaran Çömez şunları dile getirdi:

“Komisyona gelen konuşmacıların neredeyse tamamı, DEM’in zaman zaman dile getirdiği talepleri hayata geçirmek istiyor. Bunlardan bir tanesi anayasanın değişmesi. 1-2-3-4. maddeler açıkça zikredilmedi ama beklentiler var. Asıl arzu edilen Kürtçenin eğitim dili olması ve anadil olarak kabul edilmesi. Yanı sıra terörist başının İmralı’dan çıkarılması, küçük bir saraya nakledilmesi ve oradan örgütü yönetmesi. Bunun için umut hakkı yasası getirilmek isteniyor. Böylece terörist başına bir af yolu açılacak.”

"İYİ PARTİ, TÜRKİYE’NİN ERKEN UYARI SİSTEMİ VE SİGORTASIDIR"

Cezaevlerinde bulunan 7 bin kişilik terörist grubun tahliyesi isteniyor. İYİ Parti’nin sürece başından beri karşı çıktığının altını çizdi. Çömez, “İYİ Parti’nin duruşu dün de netti, bugün de net, yarın da net olacak. İYİ Parti, Türkiye’nin erken uyarı sistemi ve sigortasıdır” dedi.