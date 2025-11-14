2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kültür ve Turizm Bakanı olarak Mehmet Nuri Ersoy atandı. Ocak ayında Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından denetim tartışmalarının odağına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yerleşmişti.

KARTALKAYA FACİASINDA TEPKİ TOPLAMIŞTI

Ersoy, istifa çağrılarıyla gündeme gelmişti. Yangına dair Mehmet Nuri Ersoy’un “Bakanlık her şeyi denetlemez” cümlesi de eleştirilmişti. Ayrıca yangın günü Ersoy’un spor salonunda olduğuna dair haberler ise büyük tepki toplamıştı.

“SIKMAM BEN BU ADAMIN ELİNİ”

Eleştiri odağında olan Bakan Ersoy’a TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda muhalefet tarafından sert tepki geldi. CHP’li Tahsin Ocaklı “Siz yangından sorumlusunuz Sayın Bakan” derken, İYİ Partili Rıdvan Uz “Sıkmam ben bu adamın elini” şeklinde tepki gösterdi.