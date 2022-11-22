﻿İYİ Parti'li Kabukcuoğlu: Yeni asgari ücretle yoksulluğun azaltılması hedeflenmeli

İYİ Partili Kabukcuoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında ekonomi ve asgari ücrete değindi. Kabukcuoğlu, Türkiye'de ekonomik dengelerin çalışanlar aleyhine bozulduğunu, son iki yılda işçilerin milli gelirden aldıkları payda yüzde 4,4, işçi ücretlerinde ise yüzde 14 düşüş yaşandığını ifade etti.

ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI KALMALI

Türkiye'de asgari ücretin hükümet tarafından oy istismarına uğrayan bir alan olduğunu savunan Kabukcuoğlu, "Asgari ücret belirlenirken işçinin aile fertleri de dikkate alınmalı. Asgari ücret üzerindeki vergiler işçiyi daha da fakirleştiriyor, asgari ücret vergi dışı kalmalı." diye konuştu.

YOKSULLUĞUN AZALTILMASI HEDEFLENMELİ

Asgari ücretin, bölgeler arasındaki farklılığa göre belirlenmesini isteyen Kabukcuoğlu, "İş kolları için ayrı ayrı asgari ücret belirlenmeli. Oluşturulacak yeni asgari ücretle yoksulluğun azaltılması hedeflenmeli. Son yıllarda görülen enflasyonun ücretlilerin gelirlerinde neden olduğu kayıpları telafiye yönelik asgari ücret belirlenmesi önemli." ifadelerini kullandı.