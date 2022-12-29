AKP'li ismin ahlaksız paylaşımına tepkimizi göstereceğiz. İYİ Parti ve CHP heyetleri saat verdi

AKP'li Tuzla Belediye Meclisi üyesi Türel Ağyol, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salı akşamı Ankara Ahlatlıbel'deki buluşmalarını görüntüleyen fotoğrafı, ağır hakaret içeren bir mesajla Twitter hesabına koydu. "Umarım bu geceki birliktelikten kaset çıkmaz" diyen AKP'li isim daha sonra özür mesajı yayınladı.

"İRONİ YAPTIM" DEDİ ÖZÜR DİLEDİ

Paylaşımında "Umarım bu geceki birliktelikten kaset çıkmaz!" şeklinde sözler kullanan Ağyol, paylaşımını kısa süre sonra kaldırdı. Ağyol, Facebook hesabından 'özür metni' de yayınladı. Yazdığı yoruma 'hiç aklının ucundan bile geçmeyecek benzetmeler yapıldığını' söyleyen Ağyol, 'ironi' yaptığını söyledi. İYİ Parti liderinden özür dileyen Türel Ağyol, "Bu üzücü paylaşımımdan dolayı sayın Meral Akşener başta olmak üzere herkesten özür dilerim" dedi.

İYİ PARTİ VE CHP HEYETLERİ TUZLA BELEDİYESİ'NE GİDİYOR

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Tuzla Belediye Meclis Üyesinin yapmış olduğu ahlâksız sosyal medya paylaşımına tepkimizi yarın gür bir sesle göstereceğiz. Saat 12.00'da, Tuzla Belediyesi önünde buluşalım ve siyasetin bu çirkin yüzüne, bunun kaynağını aldığı asıl seviyesiz odaklara tepkimizi duyuralım" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarın (29 Aralık) saat 12'de Tuzla Belediyesi önüne gideceklerini açıkladı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve parti örgütünün de olacağını ifade eden Kaftancıoğlu, paylaşımında şunları yazdı:

"Kaybettiğini gören AKP ahlaksızlıkta da sınır tanımamaya başladı. Kadın, erkek omuz omuza memleket sevdasına mücadele etmeyi bilmeyen AK Parti Tuzla Belediye Meclis Üyesinin yapmış olduğu ahlâksız sosyal medya paylaşımına karşı: Yarın saat 12.00'de Tuzla Belediyesi önündeyiz! İyi Parti İl Başkanı Sayın Buğra Kavuncu ve örgütlerimizle birlikte hep birlikte sesimizi yükseltecek ve bu ahlaksız anlayışı memleketin başından def edeceğiz çok yakında!"