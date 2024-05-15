İYİ Partili Milletvekili Bilal Bilici istifa etti

İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, partisinden istifa ettiği iddia edildi.

31 Mart seçimlerinin ardından İYİ Parti’de istifalar sürüyor. Yakın zamanda İYİ Parti Genel Başkanlığı’nda Müsavat Dervişoğlu geldi.

Dervişoğlu’ndan sonra istifalar artı. Son olarak İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, partiden ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Bilici’nin istifa ettiğini duyurdu. Hatta Saymaz Bilici'nin AKP'ye geçebileceğini de aktardı.

Saymaz paylaşımında “İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, partisinden istifa etti. Bilici, AKP’ye geçebilir.” İfadelerini kullandı.

Öte yandan İYİ Parti eski TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da geçtiğimiz günlerde partiden istifa ettiğini duyurmuştu.

Tatlıoğlu, açıklamasında, "Bu siyasal süreci kendi açımdan sürdürülebilir bulmuyorum. Bu nedenle İYİ Parti mensubiyetimi sonlandırıyorum" ifadelerine yer vermişti.