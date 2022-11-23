İYİ Parti Erzurum Milletvekili Cinisli: Erzurumlu avutuldu. Erzurum'a doğrular söylenmedi

Hakan DİKMEN /YENİÇAĞ ERZURUM

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde söz alan İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli sözlerine ‘’Kahraman ordumuza yaptığı harekâtta başarılar dilerim. Allah yardımcıları olsun. Allah kötülere fırsat vermesin, kahretsin. Bugün Gaziantep Karkamış ilçesinde şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet dilerim, yaralılara da acil şifalar dilerim’’ sözleriyle başladı.

Milletvekili Naci Cinisli’nin konuşmasından satır başları şöyle:

E- devlet uygulaması son derece başarılı, teşekkür ederiz. TÜRKSAT uydularından bahsettiniz, o da son derece başarılı ama TÜRKSAT uydusu yollayabilen, uzaya yollayabilen bir ülkenin, bir bakanlığın bu bilişim teknolojileri konusunda bu kadar zayıf kalmasını da ben anlayamıyorum ve bütçeden yüzde dokuz pay almasını da bir anlam veremiyorum.

"SENELERDİR SÖZ VERİLEN BİR TRAMVAY MESELESİ VAR"

Sayın Bakan siz kendinize bir rakip seçmişsiniz ama hiç sıkletinizde değil; İstanbul'u, İstanbul Belediyesini rakip seçmişsiniz. Bırakın, boş verin siz İstanbul Belediyesini, siz, kocaman Türkiye Cumhuriyeti devletinin bakanlığısınız yani İstanbul Belediyesi ne kocaman bakanlık ne. Bu işten bence vazgeçin ama eğer kendinize bir hedef arıyorsanız, bir rakip arıyorsanız, ben size, ben size bir hedef vereyim. Bakın Erzurum'u size hedef vereyim. Erzurum hedef olsun, bırakın İstanbul'u, İstanbul zaten aldığı kadar almış yatırımda, inşallah daha da çok alsın, tabii, göz bebeğimiz ama gelin Erzurum'u tekrar doğunun Paris'i yapalım. Erzurum'da senelerdir, senelerdir söz verilen bir tramvay meselesi var. Gelin bunu yapın, belediye de sizin belediyeniz!



Bir hızlı tren meselemiz var. Erzurum'un bir hızlı treni var. Bu hızlı tren bir masala döndü. Ben kendimi bildim bileli hızlı tren AK PARTİ iktidarları ve şimdi Cumhur İttifakı tarafından dillendirilir. Hani bitti bitecekti; ben bunu bitti bitecek diye biliyorum, oldu olacak diye biliyorum. 2035... Hadi neyse dedik, inşallah biz bunu erkene de alırız fakat bir ek plan daha açıkladınız bu aralar. Burada bizim hızlı tren tamamen buhar olmuş yani uzayın boşluğuna yollamışsınız Erzurum'a gidecek hızlı treni. Yapmayın Allah aşkınıza, ciddi olalım, milletimizi kandırmayalım. Senelerdir bu hızlı tren meselesiyle Erzurumlu avutuldu, Erzurum'a doğrular söylenmedi. Bu hızlı treni yapıyorsanız "Yapıyoruz." diye açıklayın, tarih verin, saat verin; yapmıyorsanız da kimseyle dalga geçmeyelim lütfen.

Doğu Ekspresi... Erzurum için son derece önemli Doğu Ekspresi, Erzurum'un kalkınması için çok çok önemli. Kars Doğu Ekspresi'yle kalkındı, hiç gözümüz yok, var olsunlar, daha da kalkınsınlar ama Doğu Ekspresi'nin Sivas'ta da Erzincan'da da Erzurum'da da konaklama süresinin uzun olması lazım. Bir "cruise" gemisi gibi geceleri yol gitsin, gündüzleri kalsın ve onun o zengin müşterisi, zengin turist bizim tarihî eserlerle dolu açık hava müzesi gibi olan şehirlerimizde de daha fazla vakit geçirsin ve Erzurum, Doğu Ekspresi sayesinde kalkınsın. Biz bunu bekliyoruz.

Ovit Tüneli meselemiz var.

Ovit Tüneli'nin şu anda Erzurum'a istenen kadar faydası yok. Neden? Dallıkavak ve Kırık Tünelleri eksik, tamamlanmadı. Bunlar tamamlanmadığı için de Erzurum'un lojistik merkezi yeteri kadar cazip değil ve Erzurum Ovit Tüneli'nden tahmin edildiği kadar ve abartıldığı kadar maalesef faydalanamıyor. Bunların bitirilmesini veya bitirilme tarihini en azından doğru bir şekilde, dürüst bir şekilde açıklanmasını sizlerden ben rica ediyorum, bir Erzurumlu olarak talep ediyorum.

"YATIRIM YAPILIRKEN SUİSTİMAL KOKULARI ALIYORUZ"

Biz projeye karşı değiliz, bizler genlerinde, geçmişlerinde yatırımcı genlerden, genetikten gelen siyasi bir geleneğin devamıyız. Tabii ki yatırım önemli, çok çok önemli, yatırım yapmanızdan biz hiç şikâyetçi değiliz fakat bunlar yapılırken suistimal kokuları alıyoruz, bunların üzerine gidilmesini istiyoruz;

Çok değerli Bakanım, bir şey de öğrenmek istiyorum, ben bunu önceden bazı milletvekili arkadaşlarımıza kanun teklifleri getirdiklerinde sordum. "Bize bunun cevabını verdirme." dendiğini bu kulaklar duydu. Size de sorayım: Bu kamu-özel iş birliği projeleri, köprü ve o yollarından devletin polisi, ambulansı, cenaze arabası parasız geçebiliyor mu yoksa para ödüyor mu? Bana lütfen şunu demeyin: "Yolda, köprüde kaza varsa parasız geçiyor." Bunu sormuyorum ben. Acilen cenaze götürüyorsa, hasta götürüyorsa, polisin bir yere yetişmesi gerekiyorsa oradan sürücü cebinden para vermek zorunda mı, değil mi, eğer vermezse ceza yiyor mu, cezalar da katlana katlana onlara rücu ediliyor mu? Bunu bilmek istiyorum ve cevabını biliyorum ama sizin ağzınızdan da duymak istiyorum.

"SEBEBİ SİZSİNİZ KABUL EDİNİZ"

İnternet hızı son derece yavaş yani bu pandemiyi geçirdik malumunuz, Allah bir daha göstermesin. Bu pandemi de ülkemizin sağlık ordusu, Millî Eğitim ordusu, Emniyet teşkilatı cansiperane çalıştı fakat çok ciddi aksaklıklar yaşandı, bu aksaklıkların sebebi sizsiniz çünkü "Bu kadar kilometreler, yollar yaptık." diyorsunuz, yaptınız, evet, havaalanları, şunlar ama fiber optik kablo döşemediniz. Türkiye'nin bugün ihtiyacı olan fiber optik kablo uzunluğu 5 milyon kilometredir. Bugün 500 bin kilometre var mı yok mu? Lütfen bana söyleyin, ne kadar varsa onu söyleyin; bunu öğrenmek istiyorum. Çocukların, Millî Eğitim camiasının, iş dünyasının sefil olmasının sebebi pandemi sırasında, maalesef, sizsiniz; bunu lütfen kabul ediniz.

Bunun, tabii, bir günahı da çok önemli bir günahı da TÜRK TELEKOM. TÜRK TELEKOM'un üstüne... Ve TÜRK TELEKOM'u son derece yanlış yollarla, ülkenin hiç de menfaatine olmayan bir şekilde satanların üzerinedir bunun vebali. TÜRK TELEKOM dosyası Türkiye Cumhuriyeti devletinin çok çok önemli bir dosyasıdır. Bu da iktidarımızda bu dosya açılacaktır, bunu söyleyeyim, bu dosya açıldığında da pişman olacak insanlar çıkacaktır; bundan da endişeliyim.