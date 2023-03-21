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İYİ Partili Turhan Çömez'den AFAD'a kritik soru. Evrak bölümünde yangın çıkmıştı

İYİ Partili Turhan Çömez evrak bölümünde yangın çıkan AFAD binasıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 20:32
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İYİ Partili Turhan Çömez'den AFAD'a kritik soru

İYİ Partili Turhan Çömez'den AFAD'a kritik soru. Evrak bölümünde yangın çıkmıştı
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AFAD, sosyal medya hesabından bugün saat 05.00'de ek binada yangın çıktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bugün saat 05.00 sıralarında Başkanlığımızın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıkmış, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ateş bacayı sarmış demek ki… Hangi evraklar yandı acaba” ifadelerine yer verdi.

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