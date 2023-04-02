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İYİ Partili Turhan Çömez'den AKP'li Yavuz'a çok konuşulacak cevap

İYİ Partili Turhan Çömez, AKP'li Ali İhsan Yavuz’un, cumhurbaşkanı seçiminde oy pusulasında Erdoğan’ın ilk sırada yer almasına ilişkin yaptığı “Birinci kulağa daha hoş geliyor.” Açıklamasına çok konuşulacak bir cevap verdi.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 17:31
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İYİ Partili Turhan Çömez'den AKP'li Yavuz'a çok konuşulacak cevap

İYİ Partili Turhan Çömez'den AKP'li Yavuz'a çok konuşulacak cevap
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AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanı seçiminde oy pusulasında ilk sırada yer almasının şanslı bir kura olduğunu belirtti.

“BİRİNCİ KULAĞA DAHA HOŞ GELİYOR”

Yavuz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığında, cumhurbaşkanı adaylarının 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesinin ardından değerlendirmede bulundu.

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan için şanslı bir kura olduğunu söylemesi üzerine Yavuz, kendisinin de bunu şanslı bir kura olarak gördüğünü belirtti.

Yavuz, "Pusulanın neresinde olursanız olun seçime aynı giriyorsunuz. Ama birinci kulağa daha hoş geliyor, içimizi daha ferahlatıyor. İnşallah 14 Mayıs'ta da açık ara sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci olduğunu göreceğiz" açıklamasını yaptı.

"BİRİNCİ AMA GİDİCİ"

Yavuz’un açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap veren İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez şu ifadeleri kullandı:

“AKP'li @aliihsanyavuz54 oy pusulası sıralamasını değerlendirmiş; “Birinci kulağa daha hoş geliyor.” Ali İhsan, “Birinci ama gidici, hiç bir şey olmasa da bir şeyler olacak, biraz sabret!

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