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İYİ Parti’den DEVA Partisi’ne HDP yanıtı: Haddini aşıyor

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'in "HDP'nin tutum belgesini 6'lı masa dikkate alacak" sözlerine yönelik, “Haddini aşmaktır" dedi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 13:32
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İYİ Parti'li Ümit Özlale'den DEVA Partisi’ne HDP yanıtı. Haddini aşıyor

İYİ Parti’den DEVA Partisi’ne HDP yanıtı: Haddini aşıyor
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Habertürk TV’de Kübra Par’la Açık ve Net programında dikkat çeken anlar yaşandı.

Programa konuk olan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale DEVA Partisi’nin HDP sözlerine tepki gösterdi.

“BANA GÖRE HADDİNİ AŞMAKTIR”

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'in "HDP'nin tutum belgesini 6'lı masa dikkate alacak" sözleri hakkında konuşan Ümit Özlale, "Bir partinin sözcüsü çıkıp 'HDP'nin tutum belgesini 6'lı masa dikkate alacaktır' demesi bana göre haddini aşmaktır" ifadelerini kullandı.

“HOŞUMUZA GİDEN BİR ŞEY DEĞİL"

İYİ Partili Ümit Özlale, Ali Babacan'ın açıklamalarına yönelik ise "Bizim hoşumuza giden bir şey değil" diyerek DEVA Partisi ile masaya otururken Anayasa'nın 66. maddesine ilişkin herhangi bir tasarrufla gelmediğini söyledi.

“İYİ PARTİ’NİN DE KIRMIZI ÇİZGİLERİ VAR”

Ümit Özlale özetle şunları söyledi.

"Ben ortak çalışma grubu üyesiyim. 6 partinin temsilcileri ile hükümet programını birlikte oluşturuyoruz. Bu çalışma grubuna bütün partilerden metinler geliyor. Biz bu hükümet programını seçilecek olan Cumhurbaşkanı adayının eline vereceğiz ve yol haritası o hükümet programına göre izlenecek.

O hükümet programının hiçbir yerinde hiçbir partiden bize anadille eğitimle ilgili bir talep gelmedi. DEVA Partisi'nde HDP'ye bir göz kırpma, resmin dışına itmeme durumu var. Fakat İYİ Parti'nin de kırmızı çizgileri var. HDP'yi davet etmek istiyorlarsa biz masada olmayız."

BABACAN: HDP İLE DİYALOĞUMUZ VAR

Geçtiğimiz aylarda Babacan HDP ile ilgili, "HDP ile bizim bir diyaloğumuz var. Başka partilerin de diyaloğu olabilir. Ama diyalog ayrı bir konu işbirliği ayrı bir konu. Diyalog konuşuyor olabilmek demek. Altılı masada HDP yok. Yani hiçbir toplantıya katılmadı. Şu gerçeği de görmemiz lazım. Bugünkü Anayasaya göre, bugünkü yasalara göre kurulmuş bir siyasi partinin ve belli bir kimliği belli bir iddianın temsilcisi olan bir partinin de demokratik sistemimizde yok görünmemesi lazım.” açıklamasında bulundu.

Öte yandan HDP ile DEVA Partisi’nin seçimlerde ittifak yapacağını öne sürülmüştü.

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Clark
11.01.2023 14:15
GP ve DEVA nin tutum ve söylemleri bütün umutlarımızı yıktı masa hemen yeniden revizyona vizeden sayısını dörde dusurmeli  
 
Reisim Atatürk
11.01.2023 14:10
Altılı masa saatli bomba gibi, her an patladı patlayacak. Ben bu masadaki AKP artığı iki partinin samimiyetine güvenmiyorum. Türkiye bir dönem daha AKP yi kaldıramaz, aman dikkat.  
 
Ata Türkmen
11.01.2023 13:52
Davutoğlu ve Babacan Millet İttifakının içindeki Truva Atlarıdır. Aklı Selim seçmenler onların yüzünden çekimser kalmaktadır. Millet İttifakı bu iki Dinci Safrayı atarsa oy oranı yükselir,  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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