İYİ Partili vekiller Mahmud Abbas'ın konuşmasını Azerbaycan bayrağıyla dinledi

Meclis Genel Kurulu’nda bugün Filistin özel oturumu düzenlendi.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Meclis'in şeref konuğu olarak milletvekillerine seslendi.

Mahmud Abbas'ın konuşması esnasında birçok kez milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.

Mahmud Abbas konuşmasına devam ederken kısa bir ara vererek, Tahran’da suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için fatiha okudu.

Abbas, “Dimdik durmaya devam edeceğiz ve topraklarımızdan ayrılmayacağız. Halkımız ne olursa olsun oradaki (Filistin) gaspçıları defedecektir” ifadelerini kullandı.

Mahmut Abbas ayrıca Türkiye’nin Gazze’ye yaptığı insani yardımlardan dolayı birçok kez teşekkür etti.

İYİ PARTİ GRUBUNDAKİ AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKKAT ÇEKTİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Meclis'te konuşma gerçekleştirirken İYİ Partili vekillerin önünde Azerbaycan bayrağının bulunması ise dikkat çeken bir enstantane olarak kameralara yansıdı.