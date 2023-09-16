İYİ Partili Yaldır'dan mazot ve gübre desteği açıklaması

Metin Kurt - Aksaray / Yeniçağ

İYİ Parti Aksaray Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Komisyonu Üyesi Turan Yaldır, 2023 Yılı mazot ve gübre desteğinin yetersizliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2023 yılı mazot ve gübre desteğinin yetersizliği nedeniyle üreticinin çiftçiliği tamamen bırakma noktasına geldiğini dile getiren Yaldır, şunları kaydetti:

"Üreticimize reva görülen eziyet artarak devam ediyor.

Arpa, buğday ve mısır üreten çiftçilerimiz TMO’nun açıkladığı düşük taban fiyat ve randevu vermemesi sebebiyle mahsullerini piyasaya zararına satmıştı.

Şimdi ise de açıklanan 2023 yılı Mazot ve Gübre Desteği(!) ile üreticimiz çiftçiliği tamamen bırakma noktasına gelmişlerdir.

Henüz 4 ay önce 18 TL olan mazot bugün 40 TL'yi aşmışken, gübreden tohuma, elektrikten zirai ilaca her gün zam üstüne zam gelirken bu desteklerle ve girdi maliyetler karşısında çiftçilik yapılaması imkansızdır.

Korkarım ki bu sezon ülkemizde ekilen tarım arazileri ve dönüm başına verim ciddi manada azalacak, bu bahane ile hükümet de Türk çiftçisine çok gördüğü desteği Rus ve Ukrayna çiftçisine vermeye devam edecek.

Hükümet derhal bu yanlıştan dönmeli, açıklanan bu ekonomimizin gerçekliğinden uzak destekleme rakamları, güncel piyasa koşullarına ve sürdürülebilir tarım için gereken düzeye göre artırılmalı, Tarım Kanunu’nda belirtildiği gibi Milli Gelirin en az %1'i Türk çiftçisine destek olarak sunulmalı."