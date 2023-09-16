İYİ Partili Yaldır'dan mazot ve gübre desteği açıklaması

İYİ Partili Turan Yaldır, 2023 yılı mazot ve gübre desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İYİ Partili Yaldır'dan mazot ve gübre desteği açıklaması

Metin Kurt - Aksaray / Yeniçağ

İYİ Parti Aksaray Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Komisyonu Üyesi Turan Yaldır, 2023 Yılı mazot ve gübre desteğinin yetersizliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2023 yılı mazot ve gübre desteğinin yetersizliği nedeniyle üreticinin çiftçiliği tamamen bırakma noktasına geldiğini dile getiren Yaldır, şunları kaydetti:

"Üreticimize reva görülen eziyet artarak devam ediyor.

Arpa, buğday ve mısır üreten çiftçilerimiz TMO’nun açıkladığı düşük taban fiyat ve randevu vermemesi sebebiyle mahsullerini piyasaya zararına satmıştı.

Şimdi ise de açıklanan 2023 yılı Mazot ve Gübre Desteği(!) ile üreticimiz çiftçiliği tamamen bırakma noktasına gelmişlerdir.

Henüz 4 ay önce 18 TL olan mazot bugün 40 TL'yi aşmışken, gübreden tohuma, elektrikten zirai ilaca her gün zam üstüne zam gelirken bu desteklerle ve girdi maliyetler karşısında çiftçilik yapılaması imkansızdır.

Korkarım ki bu sezon ülkemizde ekilen tarım arazileri ve dönüm başına verim ciddi manada azalacak, bu bahane ile hükümet de Türk çiftçisine çok gördüğü desteği Rus ve Ukrayna çiftçisine vermeye devam edecek.

Hükümet derhal bu yanlıştan dönmeli, açıklanan bu ekonomimizin gerçekliğinden uzak destekleme rakamları, güncel piyasa koşullarına ve sürdürülebilir tarım için gereken düzeye göre artırılmalı, Tarım Kanunu’nda belirtildiği gibi Milli Gelirin en az %1'i Türk çiftçisine destek olarak sunulmalı."

İlgili Haberler
Çiftçiye sadaka gibi destek. Mazota yüzde 125 zam yapılırken çiftçiye destek aynı kaldı
TZOP Genel Başkanı: Mazot ve gübre destekleri artırılmalı
TZOP Genel Başkanı: Mazot ve gübre destekleri artırılmalı
Benzine mazota zam yağacak. Akaryakıtta son gelişme
Bolu’da içme suyuna sulu gübre karıştı: 51 yaşındaki kadın hastanelik oldu
Bolu’da içme suyuna sulu gübre karıştı: 51 yaşındaki kadın hastanelik oldu
Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
Manchester United'a Brighton darbesi. Altay Bayındır detayı Spor
Manchester United'a Brighton darbesi. Altay Bayındır detayı
Valencia Atletico Madrid'i topa tuttu Spor
Valencia Atletico Madrid'i topa tuttu
Afyonkarahisar'da helikopterin düşme anı böyle görüntülendi Güncel
Afyonkarahisar'da helikopterin düşme anı böyle görüntülendi
Galatasaray Samsunspor maçı Spor
Galatasaray Samsunspor maçı
15 günde 14 bin 385 arabuluculuk başvurusu Güncel
15 günde 14 bin 385 arabuluculuk başvurusu
Yol verme tartışması silahlı satırlı kavgaya dönüştü. 1 kişi öldü 30 kişi gözaltına alındı Güncel
Yol verme tartışması silahlı satırlı kavgaya dönüştü. 1 kişi öldü 30 kişi gözaltına alındı