İYİ Parti'nin İstanbul'daki 6 adayı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti'nin İstanbul'daki 6 adayı belli oldu
İYİ Parti'nin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, İstanbul'un 6 ilçesindeki belediye başkan adayları açıklandı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen aday tanıtım töreninde, İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu konuştu.

Aday tanıtım programında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun tarafından isimleri açıkladı.

İSİMLER ŞU ŞEKİLDE:

Bağcılar'dan Eyüp Ali Özdemir
Başakşehir'den Tevfik Atakan Şakar
Beylikdüzü'nden Erol Karapınar
Sancaktepe'den Cemal Doğan
Sultanbeyli'den Fatih Karakaş
Sultangazi'den Hüseyin Öndeş

Törende konuşan Kavuncu, adaylara seçim çalışmalarında başarılar dileyerek, İstanbul'un 39 ilçesi için belirlenen adayların 18 Şubat'ta kamuoyuna tanıtılacağını ancak kesinleşen isimlere bir an evvel çalışmalara başlayabilmeleri için adaylıklarının tebliğ edildiğini açıkladı.

Son Haberler
Filipinler'de toprak kaymasında 10 kişi öldü Dünya
Filipinler'de toprak kaymasında 10 kişi öldü
Erdoğan’ın ekonomi modeline Merkez Bankası'nın kilit isminden ağır gönderme Gündem
Erdoğan’ın ekonomi modeline Merkez Bankası'nın kilit isminden ağır gönderme
Bakan Fidan, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Ankara'da görüştü Gündem
Bakan Fidan, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Ankara'da görüştü
Tüm gün oturmak ölüm getiriyor Sağlık
Tüm gün oturmak ölüm getiriyor
Kripto paralarda son gelişmeler ne? Ekonomi
Kripto paralarda son gelişmeler ne?
Ünlü metal grubu İstanbul'a geliyor Kültür Sanat
Ünlü metal grubu İstanbul'a geliyor
Putin’in rakibine soğuk duş: Yüksek mahkemeye taşıyacağım Dünya
Putin’in rakibine soğuk duş: Yüksek mahkemeye taşıyacağım