İYİ Parti'nin İstanbul'daki 6 adayı belli oldu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen aday tanıtım töreninde, İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu konuştu.

Aday tanıtım programında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun tarafından isimleri açıkladı.

İSİMLER ŞU ŞEKİLDE:

Bağcılar'dan Eyüp Ali Özdemir

Başakşehir'den Tevfik Atakan Şakar

Beylikdüzü'nden Erol Karapınar

Sancaktepe'den Cemal Doğan

Sultanbeyli'den Fatih Karakaş

Sultangazi'den Hüseyin Öndeş

Törende konuşan Kavuncu, adaylara seçim çalışmalarında başarılar dileyerek, İstanbul'un 39 ilçesi için belirlenen adayların 18 Şubat'ta kamuoyuna tanıtılacağını ancak kesinleşen isimlere bir an evvel çalışmalara başlayabilmeleri için adaylıklarının tebliğ edildiğini açıkladı.