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AKP'li Bursa Belediyesi İYİ Parti'nin kongre afişlerini toplattı

İYİ Parti'nin hafta sonu Bursa'da da yapılacak il kongresi duyurusu ile ilgili pankartlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince toplatıldı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 19:25
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İYİ Partinin kongre afişleri AKPli Bursa Belediyesi tarafından toplatıldı

AKP'li Bursa Belediyesi İYİ Parti'nin kongre afişlerini toplattı
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İYİ Parti'nin il kongresi duyurusu pankartlarının, Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince toplandığını dile getiren İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti'nin yükselişinden rahatsızlık duyanların, asılan pankartlardan korktuklarını söyledi.

“TOPLATILMASININ ANLAMI NEDİR?”

Selçuk Türkoğlu, konu ile ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Bilindiği gibi 29 Ocak Pazar Günü saat 12.30'da Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde İl Teşkilatımızın 3. Olağan Kongresi'ni gerçekleştireceğiz.

Bununla ilgili duyuru niteliği taşıyan pankartlarımızı, Valilik ve Emniyetimize yaptığımız yasal izin bildirimleriyle birlikte, şehrimizin belli başlı kavşak ve noktalarına astık.

Dün itibarı ile bu pankartlarımızın büyük bölümünün Büyükşehir Zabıtası ekiplerince toplatıldığını gördük. Daha, Cumhurbaşkanı'nın mitingiyle ilgili afiş ve pankartlar bile, üzerinden geçmesine rağmen yerlerinde dururken, İYİ Parti kongre duyurularının apar topar, üstelik partimize de bilgi verilme zahmetine dahi katlanılmadan toplatılmasının anlamı nedir?”

“TALİMATI VEREN SAKLANMASIN”

“Valilik ve Emniyet'e yaptığımız resmi izin bildirimleri ortadayken, zabıtanın aldığı toplatma kararının, yasal hiç bir dayanağı yoktur ve olay kasıtlı bir zorbalığa dönüşmüştür.

Büyükşehir Zabıta Müdürlüğü'ne bu talimatı kim verdiyse, kapalı kapılar ardına saklanmasın, mertçe çıksın ortaya ve gerçek korku gerekçesini açıklasın.”

“EN COŞKULU KONGRELERİMİZDEN BİRİNİ DAHA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

“Biz bu korkunun İYİ Parti'nin yerelde ve genelde yükselişinden kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. Ancak bilsinler ki, korkunun ecele faydası olmaz.

Bizler bütün bu engellemeler ve çirkinliklerinize rağmen, yine en coşkulu kongrelerimizden birini daha gerçekleştireceğiz.

Tam bir demokrasi şöleninin yaşanacağı genel kurulumuz, yine örnek bir yarışın olacağı, iktidara giden yolumuzu aydınlatacak çok önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyacaktır.

Bu haksızlığı yapanlar da; aldıkları bu karar ve yaptıkları bu adaletsiz uygulamalardan hicap duyarak utanacaklardır.”

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Sandıkkkkkk geliyor
27.01.2023 19:31
Akp il başkanlığı emir vermiştir belediye uygulamıştır şunu bilin halk bu yaptıklarınızın karşılığını sandıkta verecek  
 
ayıp
27.01.2023 19:27
Padişah emir verrmiştir!  
 
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