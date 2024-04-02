İYİ Parti'nin Ordu adayı Enver Yılmaz 'Oylarımızı çaldılar hırsız var'

Kaynak: BirGün
İYİ Parti'nin Ordu adayı Enver Yılmaz 'Oylarımızı çaldılar hırsız var'
İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, 455 sandıktaki sonuçlara itiraz ettiklerini açıkladı. Yılmaz, yaklaşık 25 bin oyun iptal edildiğini belirlediklerini vurgularken, "Bu hırsızlar toplum vicdanında kendilerini aklamadıkça o belediye binasında oturamazlar" diye konuştu.

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, yerel seçim sonuçlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ordu'daki seçim koordinasyon merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, 2 bin 240 sandıktan 455 sandıktaki sonuçlara itiraz ettiklerini duyurdu.

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“25 BİN OY İPTAL EDİLDİ”

Yaşanan usulsüzlüklere değinen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı yerlerde mühürleri kırdılar. İYİ Parti ve Enver Yılmaz yazan bütün oy pusulalarına çift mühür vurarak oyları iptal ettiler. Bu gerekçe ile iptal edildiğini tahmin ettiğimiz 25 bine yakın oy var. Bu sandıklar tekrar sayılmazsa mevcut belediye başkanını, Ordu'nun meşru belediye başkanı olarak kabul etmiyorum. 'Hırsız var' diyorum, 'Oylarımızı çaldılar' diyorum. Bu hırsızlar toplum vicdanında kendilerini aklamadıkça o belediye binasında oturamazlar."

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ORDU'DA KİM KAZANDI?

Ordu'da henüz kesinleşmemiş seçim sonuçlarına göre AKP adayı Hilmi Güler yüzde 40 oy ile seçimden galip ayrılırken, İYİ Partili Enver Yılmaz yüzde 36,5 ile ikinci sırada yer aldı. İki aday arasında 16 bin 138 oy fark var.

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