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AKP'den İYİ Parti'nin teklifine ilk yorum

İYİ Parti tarafından Yavaş ve İmamoğlu için yapılan cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifine AKP cephesinden ilk yorum geldi. Cumhurbaşkanı danışmanı Ogan, bu teklifin Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etti.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 17:05
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İYİ Parti'nin teklifine AKP'den ilk yorum

AKP'den İYİ Parti'nin teklifine ilk yorum
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İYİ Parti’nin “Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olsun” önerisine AKP’den ilk yorum: “Seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerini başkalarının kullanması anayasaya aykırıdır.”

İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

İYİ PARTİ'DEN YENİ ÖNERİ

Daha sonra İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Altılı Masa’ya bir teklif yaptık. Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş’ın, icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını teklif ettik” dedi.

AKP CEPHESİNDEN İLK YORUMLAR

AKP kanadından ilk tepkiler geldi.

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Oğan, şu Twitter paylaşımını yaptı:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güçlü, daha güçlü, cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir makam yoktur. Seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerini başkalarının kullanması anayasa aykırıdır. Bu kadar cahillik ancak talimle mümkündür."

'HALK HESABINI SORAR' ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanlarından, hukukçu Mehmet Uçum, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmasının mümkün olmadığını savundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Uçum, “Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez (m.127/5). Aynı kişinin hem CB Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasa’nın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar” dedi.

ALTI LİDERİN BULUŞMASI BAŞLADI

Ankara'daki yoğun görüşme trafiğin ardından Meral Akşener'in yeniden Altılı Masa'ya döneceği açıklandı. Yaşanan sıcak gelişmeyle birlikte Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geçti. Saadet Partisi Genel Merkezi önünde alkışlarla karşılanan Akşener, altı liderle görüşmek üzere toplantıya katıldı.

Toplantıda İYİ Parti'nin İmamoğlu ve Yavaş için teklif ettiği cumhurbaşkanı yardımcılığı görevlerinin tartışılacağı öğrenildi.

BİNLER SAADET PARTİSİ ÖNÜNDE

Saadet Partisi önünde ise yoğun bir kalabalık var. Binlerce vatandaş Altılı Masa'nın toplantısından çıkacak kararın açıklanması bekleniyor.

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