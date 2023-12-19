İYİ Parti’nin yeni İBB Grup Başkanvekili belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ın istifasından sonra, yerine getirilen isim bugün netleşti.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, bugün ‘X’ hesabından yaptığı açıklamada, İbrahim Özkan’ın yerine, Suat Sarı’nın getirildiğini duyurdu.

İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bugün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Grubu odamızda yapılan toplantıda İBB Grup Başkanvekilliğine Dr. Sayın Suat Sarı seçilmiştir.

İBB İYİ Parti Meclis Grubumuza çalışmalarında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Eski Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve beraberindeki 5 kişi İYİ Parti’den istifa edip, İBB Meclisi’nde bağımsız olarak devam edeceklerini açıklamışlardı.

Son istifalardan sonra İYİ Parti’nin İBB Meclisi’nde 4 üyesi kaldı.

İBB İÇİN ADAY ADAYI

Cumhuriyet’in haberine göre, İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili olarak seçilen Suat Sarı, geçen ay Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına talip olduğunu açıklamıştı. Sarı, şu ifadeleri kullanmıştı:

“İstanbul’un en önemli sorunu trafik ve ulaşım. Bugüne kadar bu alanda benim birikimim ve liyakatimde bir aday çıkmadığı için ve bu konuda onlarca proje geliştirmiş bir teknokrat olarak İstanbul’un birikmiş sorunlarını çözmeye, aday adayı olmaya karar verdim. Genel başkanımın uygun görmesi halinde bu kente katacağım çok yüksek katma değerler var. İstanbul için yollara çıkıp büyük bir enerji harcamaya hazırım”