İYİ’ler Korosu Polatlı’yı fethetti: İlk konser coşkusu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İYİ’ler Korosu Polatlı’yı fethetti: İlk konser coşkusu!

İYİ’ler Korosu, Dr. Yener Yıldırım’ın katkılarıyla Polatlı’da ilk konserini verdi. Emine Koç yönetimindeki koro, büyük beğeni topladı. Ekim’de Ankara’da halka açık konser düzenlenecek.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Dr. Yener Yıldırım’ın destekleriyle, Ankara İl Kültür Sanat Komisyonu’nun düzenlediği İYİ’ler Korosu, ilk konserini Polatlı’daki 13 Eylül Kültür Merkezi’nde verdi.

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Kültür Sanat Komisyonu Başkanı ve İl Başkanı Başdanışmanı Neşe Dilekçioğlu, konserde farklı yörelerden üç türkü seslendirdi.

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Koro, Ankara Radyosu THM ses sanatçısı Emine Koç yönetiminde, Ankara yöresinden iki türküyle büyük beğeni topladı.

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Programı, Gamze Özmen’in başarılı sunumuyla gerçekleştirdi.

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İYİ’ler Korosu, ilk konserinde Polatlı halkından büyük ilgi görerek tam not aldı.

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Konsere Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba katılarak, sanatçılara konser sonrası çiçek takdim etti ve konuşmasında İYİ’ler Korosu’nu tebrik etti.

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Bir sonraki konser, Ekim’de Ankara’da geniş katılımla halka açık düzenlenecek.

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