İyilik eden iyilik bulur atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
İyilik eden iyilik bulur atasözünün anlamı nedir?
İyilik eden iyilik bulur atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

İyilik eden iyilik bulur atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İyilik eden kimseye zamanı geldiğinde başkaları da iyilik edecektir.

İyilik yapan kişileri herkes sever. Cömert ve iyilik seven olup da toplumundan gerekli ilgili gören insan yok gibi görülür. Günü gelince, iyilik yapan kimse zor duruma düştüğünde kendisinden iyilik görmüş olanlar onu unutmayıp ellerinden gelen iyiliği yapacaktır.

İYİLİK EDEN İYİLİK BULUR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"İyilik eden iyilik bulur, sen güzellik yap zamana bırak."

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