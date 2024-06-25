İZBAN istasyonunda kıyafetine karışıp "Cehenneme gideceksiniz" diyen şahsa olay yanıt

İzmir'de, Kemer İstasyonu'nda yaşanan bir olayda, cübbeli erkek yolcu, İZBAN treninde bir kadın yolcunun giyim tarzına müdahale ettiği iddia edildi. Olay, merdivenlerden çıkış sırasında gerçekleşti ve söz konusu erkek yolcunun, kadına yönelik "Cehenneme gideceksiniz" şeklinde bir ifade kullandığı öne sürüldü.

İstasyonda bu duruma şahit olan diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Kadın yolcu, kendisine yönelik bu sözlü saldırıya karşı sert bir tepki gösterdi.

Tartışma bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kayda alınırken, İzmirli kadın sarıklı cübbeli kişiye; "Senin edebin çocuklara tecavüz edilirken neredeydi" diye sordu. Bunun üzerine sarıklı cübbeli şahıs ise kadına, "Sen yanında mıydın?" diye cevap verdi. Tartışmaların sertleşmesi üzerine araya özel güvenlik girdi. Kadın daha sonra "Allah hepinizin belasını versin" diye bağırdı.

Öte yandan sarıklı cübbeli tebliğcinin elinde "Allah var, ölüm var, hesap var, cennet var, cehennem var, unutma" yazılı karton dikkat çekti.