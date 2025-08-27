İzlanda'nın Temmuz’da işsizlik oranı şoke etti

İzlanda İstatistik Kurumu'nun (Statistics Iceland) yayımladığı verilere göre, Temmuz 2025'te mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı %4 olarak belirlendi. Bir önceki ayda bu oran %2,7 seviyesindeydi. Bu artış, işsiz sayısının 9.500'e yükseldiğini gösteriyor; bu da bir önceki aya göre 3.200 kişilik bir artışı işaret ediyor. İşsizlerin 5.700'ü erkek, 3.800'ü ise kadınlardan oluşuyor.

GENÇ NÜFUSTA ARTAN İŞSİZLİK

16-24 yaş arasındaki gençlerdeki işsizlik oranı, Temmuz ayında %5,7'ye çıkarak Haziran'daki %5'lik seviyesini geride bıraktı. Bu, genç iş gücü piyasasında bir yavaşlamaya ve potansiyel iş gücü kaybına işaret ediyor.

İSTİHDAMDA DÜŞÜŞ

Temmuz ayında toplam istihdam 226.500 kişiye geriledi ve bir önceki aya göre 3.300 kişilik bir azalma yaşandı. Bu durum, iş gücü piyasasında daralma ve istihdamın azalması anlamına geliyor.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI

Temmuz ayında iş gücüne katılım oranı %81,4'e düşerken, Haziran'da bu oran %81,6 seviyesindeydi. Bu düşüş, iş gücü piyasasında daha az kişinin aktif olarak yer aldığını gösteriyor.