İzmir Belediye Başkanı Soyer'den Erdoğan'a mektup



(ANKA) Soyer toplantıda, kente yapılmayan yatırımlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdığını açıkladı.

Tunç Soyer, Erdoğan'a “İzmir'in hakkını verin. CHP’li belediye başkanı var diye İzmir'i cezalandırmayın" dedi.

Soyer'in mektubu şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanım. CHP’li bir belediye başkanı olarak bu mektubu AKP Genel Başkanı’na değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazıyorum. Göreve başlama töreninde yaptığınız konuşmayı dinledim.

‘Nefreti, öfkeyi, husumeti öne çıkaran değil, muhabbeti, hoşgörüyü, kardeşliği ve kucaklaşmayı yücelten bir anlayışla hareket ediyorum’ dediniz. Görev süresinin ilk gününde en az oy aldığı bir mahalleyi ziyaret eden yönetici olarak belediye başkanlığı görevini dört yıldır ben de bu ilkeyle yürütüyorum.

Söylediğiniz gibi 28 Mayıs itibariyle seçim dönemi sona erdi ve siz seçim dönemine takılıp kalmanın Türkiye’ye patinaj yaptıracağını bildirdiniz. Benim de niyetim aynen sizin söylediğiniz gibi geçmiş defterleri karıştırmak değil. Muhalefetin sizi anlamadığından, vizyonunuzu kavrayamadığından, uzattığınız eli, sıkılı yumruklarla karşıladıklarından söz ettiniz.

Sayın Cumhurbaşkanım, İzmir’i gerçekten anlamak istiyorsanız sizin de yumruğunuzu gevşetmeniz gerekiyor. İzmir Türkiye’nin vicdanıdır. Tarih boyunca öyle olmuştur. O nedenle İzmir’i anlamadan ülkenin geleceği kurulamaz. İzmir’i anlamanın bazı anahtarlarını naçizane paylaşmak istiyorum.

"SİZE OY VERMEYENLER DE MEMLEKETİNE AŞIK"

İzmir muhalefetiyle, çok rengi çok sesi çok nefesiyle var olmaya devam edecektir. Çünkü bu çok seslilik tehdit değil, zenginliktir Türkiye için. İnsanlar özgür düşünceleriyle kendini ifade etmeye devam edecektir çünkü özgür düşüncenin şehridir İzmir.

Unutmayın size oy vermeyenler en az size oy verenler kadar milliyetçi, en az sizin kadar milletine, memleketine aşık. O nedenle ne korkarlar ne sinerler. Ya benim gibi sev ya da terk et demeyin bize. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden bir an bile sapmadan var olmaya devam edeceğiz.

"İZMİR'İ CEZALANDIRMAYIN"

İzmir'in hakkını verin. CHP’li belediye başkanı var diye İzmir'i cezalandırmayın.

Örneğin 7 yıldır ihalesi yapılmayan Halkapınar-Otogar Metrosu. Örneğin 4 yıldır ihalesine çıkılmayan Elektrik Fabrikası satışı. Örneğin yaklaşık 1 yıldır yurtdışı borçlanma izni verilmeyen Çiğli Tramvayı. Örneğin yine yaklaşık 1 yıldır Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda sadece onay bekleyen 30 milyon Euro’luk Narlıdere Metrosu kredisi gibi.

Hak ettiğini kısmayın. Zira İzmirli haksızlığa gelmez. Ekte listelenenler uzun yıllardır cevap bile verilmemiş taleplerin bazı örnekleridir.

İzmirli 45 verip 1 almayı istemiyor. İzmirli vakit kaybetmek istemiyor. İzmirli hakkını istiyor. İzmirli patinaj yapmadan yoluna devam ediyor.

Sayın Cumhurbaşkanım naçizane arz ettim. Değerli Özgür Hızal sizden rica ediyorum. Maliye Bakanımıza ya da Cumhurbaşkanımıza beraber gidelim. Ne zaman derseniz. En azından Narlıdere Metrosu'nun 30 milyon Euro’luk son diliminin onayının verilmesi adına gidelim."