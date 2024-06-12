İzmir Belediyesi iktidara uydu. Zam değil 'güncelleme' dediler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, kent içi toplu ulaşım ücret tarifesini oy birliğiyle güncelledi....Daha doğru bir ifadeyle zam yaptı ama Türkiye'de yapılan zamları "güncelleme" diye duyuran iktidar gibi CHP Belediye de güncelleme ifadesi kullandı. 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak tarifeye göre tam biniş ücreti 17,5 TL oldu. Öğretmen tarifesi değişmedi. Öğrenciler de toplu ulaşımdan 7,5 TL’ye yararlanacak ve aktarma ücretlerinden muaf olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifeye zam yapmak için toplandı. Fiyat güncellemesi adı verilen toplantıdan güncelleme(!) yani zam çıktı. Açıklamada, resmi enflasyonun yarısı kadar yüzde 34,62'lik artış yapıldığı belirtildi. İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 17,5 TL’ye çıkarken, 11,52 TL olan öğretmen biniş ücreti sabit tutuldu. 60 yaş biniş ücreti 15,50 TL, öğrenci biniş ücreti ise 7,50 TL oldu. Zamlı tarifenin uygulanmasına 24 Haziran gününden itibaren başlanacağı belirtildi.

Zamlı tarife, ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, Metro, Tramvay ve İZBAN’da geçerli olacak.

ÖĞRENCİLER AKTARMA ÜCRETİ ÖDEMEYECEK

Tam tarifede, 120 dakika içerisinde yapılan ilk aktarmada 8,78 TL, ikinci aktarmada ise 4,42 TL ücret alınacak. Öğretmenler ilk aktarmada 5,76 TL, ikinci aktarmada ise 2,88 TL ödeyecek. 60 yaş kartlarından ise ilk aktarmada 7,76 TL, ikinci aktarmada 3,88 TL alınacak. Öğrenciler aktarma ücreti ödemeyecek. Yüzde 50 indirimli Halk Taşıt uygulamasının süreceği belirtildi. “Halk Taşıt” uygulamasında ise tam biniş 8,75 TL, öğretmen 5,76 TL, 60 yaş 7,75 TL, öğrenci binişi ise 3,75 TL oldu. Tam tarife kapsamındakiler, Halk Taşıt saatlerinde ilk binişten sonraki 120 dakika içinde ilk aktarmaya 4,39 TL, ikinci aktarmaya 2,21 TL ödeyecek. Öğretmen kartlarından, ilk aktarmada 2,88 TL, ikinci aktarmada 1,44 TL düşülecek. 60 yaş kartlarından ise ilik aktarmada 3,88 TL, ikinci aktarmadan 1,94 TL alınacak. Öğrenciler yine aktarma ücretinden muaf olacak.

FERİBOTLARDA DA TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ

İZDENİZ’in işlettiği Bostanlı-Üçkuyular feribotlarında da araç biniş ücretlerine zam yapıldı. Böylece zamlarla birlikte motosiklet geçişi 45 TL, otomobil 110 TL, orta sınıf araçlar 260 TL, otobüs-kamyon 560 TL, TIR 975 TL çıktı. Araçlarda bulunan yolculardan ücret alınmayacak