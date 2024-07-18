İzmir Buca'da orman yangını. Dumanlar yüzünden uçuşlar durduruldu

Kaynak: İHA / ANKA
İzmir Buca'da orman yangını. Dumanlar yüzünden uçuşlar durduruldu

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangına karadan ve havadan müdahale edilirken yoğun dumanlar nedeni hava seferleri aksadı.

İzmir’de Adnan Menderes Havalimanı çevresinde devam eden yangın nedeni ile bazı uçuşlar geçici olarak iptal edildiği duyuldu.

Buca'da saat 13.15 sularında ormanlık alanda yangın başladı. Adnan Menderes Havalimanı çevresinde bulunan yangının boyutunun artmasıyla nedeni ile bazı uçuşların geçici olarak iptal edildiği öğrenildi.

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EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangına Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi yangını kontrol altına almak için yoğun mesai veriyor. Yöre halkı da yangının söndürülmesi için ekiplere destek veriyor.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Pegasus, uçuşların yangın nedeni ile bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapacak bazı uçakların geçici olarak Bodrum Milas Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi.

Yolculara sefer değişikliklerinin SMS ve e-posta yoluyla bilgi verileceği söylendi.

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