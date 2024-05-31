İzmir büfe saldırısında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı: Şüpheli Salihli'de yakalandı

Olay, 22 Mayıs'ta İzmir'in Bayraklı ilçesinde Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir büfede gerçekleşti. Plakası olmayan bir araç, büfe önünde bulunanlara ateş açarken, Hüseyin Akgün (28), H.A. (32) ve M.A.Ö. (10) isimli üç kişi yaralandı. Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin Akgün, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma şüpheliyi yakaladı

Cinayet şüphelisi Ercan K. (30), Salihli'de saklandığı bilgisini edinen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Adala Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Adala Mahallesi'nde yakalandı ve gözaltına alındı. "Kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.