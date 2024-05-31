İzmir büfe saldırısında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı: Şüpheli Salihli'de yakalandı

Kaynak: İHA
İzmir büfe saldırısında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı: Şüpheli Salihli'de yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir büfeye silahlı saldırı düzenleyerek bir kişiyi öldüren ve ikisini yaralayan şüpheli, Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 22 Mayıs'ta İzmir'in Bayraklı ilçesinde Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir büfede gerçekleşti. Plakası olmayan bir araç, büfe önünde bulunanlara ateş açarken, Hüseyin Akgün (28), H.A. (32) ve M.A.Ö. (10) isimli üç kişi yaralandı. Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin Akgün, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma şüpheliyi yakaladı

Cinayet şüphelisi Ercan K. (30), Salihli'de saklandığı bilgisini edinen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Adala Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Adala Mahallesi'nde yakalandı ve gözaltına alındı. "Kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.

aw217236-01.jpg

aw217236-02.jpg

Son Haberler
Cizre'de Dicle Nehrine düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor Yerel Haberler
Cizre'de Dicle Nehrine düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Emeklinin kök aylığında kritik detay. SGK uzmanı hesap net diyerek duyurdu Ekonomi
Emeklinin kök aylığında kritik detay. SGK uzmanı hesap net diyerek duyurdu
Ev hanımlarından Filistin'e destek için sessiz kitap okuma eylemi Video
Ev hanımlarından Filistin'e destek için sessiz kitap okuma eylemi
Fenomen eşini 58 yerinden bıçakladı. Savunması bu kadar da olmaz dedirtti Gündem
Fenomen eşini 58 yerinden bıçakladı. Savunması bu kadar da olmaz dedirtti
Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oldu Spor
Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oldu
Pendik'teki korkunç cinayette yeni detaylar ortaya çıktı: Kurbanın sırtına harf kazılmış Gündem
Pendik'teki korkunç cinayette yeni detaylar ortaya çıktı: Kurbanın sırtına harf kazılmış
2024 yılı 65 yaş maaşı ne kadar? Ekonomi
2024 yılı 65 yaş maaşı ne kadar?