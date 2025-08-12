İzmir depreminde yeğenlerini kaybetmişti! İclal Aydın'ın acı günü

İzmir’de meydana gelen depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Sayra ve Çınar Alpgündüz kardeşlerin annesi Tülin Batmaz, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.
Kazada Batmaz’ın yanında bulunan kardeşi Ferhat Batmaz olay yerinde can verdi.
ACI HABERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İclal Aydın, şu ifadelere yer verdi:
“Dün sabaha karşı meydana gelen bir trafik kazası sonucunda sevgili kuzenimiz ve Sayra&Çınar Vakfı yöneticilerinden, ikizlerimizin dayısı Ferhat Batmaz’ı kaybettik.
Çocuklarımızın annesi, vakıf başkanımız Tülin Batmaz ise şu anda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde ağır yaralı ve bir hayat mücadelesi veriyor.
Kaza sırasında yaralanan diğer kuzenimiz Furkan Özküçük’ün ameliyatı başarılı geçti.
Bugün 12 Ağustos 2025 ikindi namazını takiben Halil Efendi Camii’nde kılınacak cenaze namazı ardından Ferhat'ımızı Kemal Paşa Cennet Bahçesi’nde defnedeceğiz. Dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz.”
TÜP BEBEK TEDAVİSİYLE DÜNYAYA GELMİŞLERDİ
Ebeveynlerinin 5 yıllık evlat özlemi sonrası tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen ikizler Çınar ve Sayra, depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda hayatını kaybetmişti.