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İzmir İzdoğa personel alacak

İzmir İzdoğa, bünyesinde hemşire olmak üzere istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 24 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 14:10
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İzmir İzdoğa hemşire alacak

İzmir İzdoğa personel alacak
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İŞKUR'un sitesinde yer alan bilgilere göre: İzmir İzdoğa, bünyesinde hemşire olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 24 aralık 2022 olarak açıklandı.
 

MÜRACAAT KOŞULLARI
1-ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİĞİNİ TAMAMLAMIŞ
2-HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNUNUN BULUNMAMASI
3-ADLİ SİCİL KAYDI BULUNMAMASI
4-EN AZ LİSE VE İLGİLİ BÖLÜMDEN MEZUN OLMASI

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-ÖZ GEÇMİŞ(CV)

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