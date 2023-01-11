﻿İzmir İzelman 8 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İzmir İzelman, bünyesinde bakım onarım teknisyeni, otopark görevlisi ve makine mühendisi olarak istihdam etmek üzere 8 işçi alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

GENEL MÜRACAAT KOŞULLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Meslek liselerin ilgili bölümünden mezun olmak

3- Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, kasten yaralama (üstsoya-altsoya-eşe-kardeşe-beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye-kadına-çocuğa karşı işlenen) ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ GENEL BELGELER

Bir sayfalık fotoğraflı özgeçmiş.