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İzmir İzelman işçi alacak

İzmir İzelman, İşyeri Hekimi olarak istihdam etmek üzere 5 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 30 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 06:25
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İzmir İzelman İşyeri Hekimi alacak

İzmir İzelman işçi alacak
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İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan personel alımı ilanlarına göre, İzmir İzelman, İşyeri Hekimi olmak üzere 5 personel alacak. Son başvuru tarihi ise 30 aralık 2022 olarak açıklandı.

Başvurular sadece mail olarak, bir safalık fotoğraflı özgeçmiş şeklinde [email protected] mail adresine yapılacaktır.

Başvuru yapan adaylar arasından, sadece uygun görülen adaylara, başvuru bitim tarihinden itibaren, bir hafta içinde çağrı yapılacaktır.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2- İşyeri hekimliği belgesine sahip olmak.
3- Devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olmak
4- Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, kasten yaralama (üstsoya-altsoya-eşe-kardeşe-beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye-kadına-çocuğa karşı işlenen) ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Bir sayfalık fotoğraflı özgeçmiş.

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