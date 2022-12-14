İzmir İzfaş 13 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İzmir İzfaş, bünyesinde İngilizce mihmandar, Etkinlik elemanı ve Danışma personeli olarak 13 işçi istihdam edecek. Son başvuru tarihi 20 Aralık 2022 olarak açıklandı.

İNGİLİZCE MİHMANDAR KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Üniversite öğrencisi ve/ya mezunu olmak

En az orta derecede İngilizce bilmek

Prezentabl

Bilgisayar bilgisi olmak

MS Office ve İnternet uygulamalarına hakim olmak

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 sayfalık fotoğraflı özgeçmiş