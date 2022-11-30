İzmir İzfaş 79 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İzmir İzfaş, bünyesinde Oteldesk personeli-Transfer personeli, Temizlik personeli ve Shuttle personeli olarak istihdam etmek üzere 79 işçi alacak. Son başvuru tarihi 5 Aralık 2022 olarak açıklandı.
OTELDESK-TRANSFER PERSONELİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Üniversite öğrencisi ve/veya mezunu olmak
İyi derecede İngilizce bilen
Prezentabl
Esnek çalışma saatlerine uygun
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 Sayfalık fotoğraflı özgeçmiş
TEMİZLİK PERSONELİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
En az ilköğretim mezunu olmak
Esnek çalışma saatlerine uygun
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 Sayfalık fotoğraflı özgeçmiş
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.