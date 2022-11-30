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İzmir İzfaş 79 personel alacak

İzmir İzfaş, bünyesinde Oteldesk personeli-Transfer personeli, Temizlik personeli ve Shuttle personeli olarak istihdam etmek üzere 79 işçi alacak. Son başvuru tarihi 5 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 13:43
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İzmir İzfaş 79 personel alacak

İzmir İzfaş 79 personel alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; İzmir İzfaş, bünyesinde Oteldesk personeli-Transfer personeli, Temizlik personeli ve Shuttle personeli olarak istihdam etmek üzere 79 işçi alacak. Son başvuru tarihi 5 Aralık 2022 olarak açıklandı.

OTELDESK-TRANSFER PERSONELİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Üniversite öğrencisi ve/veya mezunu olmak

İyi derecede İngilizce bilen

Prezentabl

Esnek çalışma saatlerine uygun

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 Sayfalık fotoğraflı özgeçmiş

TEMİZLİK PERSONELİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az ilköğretim mezunu olmak

Esnek çalışma saatlerine uygun

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 Sayfalık fotoğraflı özgeçmiş

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