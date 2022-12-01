İzmir İzfaş işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İzmir İzfaş, bünyesinde Kasa personeli ve Garson olarak istihdam etmek üzere 18 işçi alacak. Son başvuru tarihi 7 Aralık 2022 olarak açıklandı.

GARSON KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Üniversite öğrencisi ve/veya mezunu

En az orta derecede İngilizce bilen

Prezentabl

Bilgisayar bilgisi olan

MS Office ve internet uygulamalarını kullanabilen

Esnek çalışma saatlerine uygun

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 Sayfalık özgeçmiş

KASA PERSONELİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Tercihen üniversitelerin sayılsal bölümü öğrencisi ve/veya mezunu

Bilgisayar bilgisi olan

MS Office ve internet uygulamalarını kullanabilen

Esnek çalışma saatlerine uygun

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 Sayfalık özgeçmiş