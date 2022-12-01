İzmir İzfaş işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İzmir İzfaş, bünyesinde Kasa personeli ve Garson olarak istihdam etmek üzere 18 işçi alacak. Son başvuru tarihi 7 Aralık 2022 olarak açıklandı.
GARSON KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Üniversite öğrencisi ve/veya mezunu
En az orta derecede İngilizce bilen
Prezentabl
Bilgisayar bilgisi olan
MS Office ve internet uygulamalarını kullanabilen
Esnek çalışma saatlerine uygun
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 Sayfalık özgeçmiş
KASA PERSONELİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Tercihen üniversitelerin sayılsal bölümü öğrencisi ve/veya mezunu
Bilgisayar bilgisi olan
MS Office ve internet uygulamalarını kullanabilen
Esnek çalışma saatlerine uygun
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 Sayfalık özgeçmiş
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