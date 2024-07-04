İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 18 tutuklama

Kaynak: İHA
İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 18 tutuklama

İzmir merkezli yürütülen geniş çaplı bir operasyon, DEAŞ'a yönelik terörle mücadele çabaları kapsamında, 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ettiği bu operasyon, Torbalı ilçesindeki yapılanmayı ve Rize ile Tokat'taki gençlik yapılanmalarını hedef aldı. Altı aylık kapsamlı bir takip sürecinin ardından, 24 Nisan ile 1 Temmuz tarihleri arasında üç aşamada gerçekleştirilen baskınlarda, toplam 30 şüpheliden 29'u gözaltına alındı. Yapılan ev baskınlarında, yasaklanmış yayınlar, silahlar ve dijital materyaller dahil olmak üzere çok sayıda kanıt materyali ele geçirildi.

Bu operasyonun sonucunda, gözaltına alınan şüphelilerden on sekizi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli daha önceki bir soruşturma nedeniyle serbest kaldı. Ayrıca, soruşturma kapsamında bir kitapevi mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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