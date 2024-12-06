İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 31 tutuklama

Kaynak: İHA
İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 31 tutuklama

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İzmir merkezli 32 ilde gerçekleştiren dev şafak operasyonunda gözaltına alınan 100 şüpheliden 31'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüte finans olarak destek verdiği suçlamasıyla 114 şüphelinin adresleri belirlendi.

aw345041-03.jpg

İzmir merkezli 32 ilde belirlenen adreslere 3 Aralık sabahı saat 06.45 sıralarında gerçekleştirilen eş zamanlı şafak operasyonunda adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 32 ayrı dijital materyal ve 1 yasaklı yayın ele geçirilirken operasyon kapsamında toplam 100 şüpheli gözaltına alındı.

aw345041-02.jpg

31 TUTUKLAMA

Şüphelilerden 59'u jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest kalırken 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 31'i tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 6'sı yurt dışında olduğu belirlenen 14 firariyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail protestosu düzenleyen 9 kişi hakkında tahliye kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail protestosu düzenleyen 9 kişi hakkında tahliye kararı
Cani babadan kan donduran itiraf: Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe vermiş
Cani babadan kan donduran itiraf: Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe vermiş
İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 31 tutuklama
İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 31 tutuklama
Dilan Polat çarşaf giydi! Sosyal medyadan ilahilerle paylaşım yaptı
Dilan Polat çarşaf giydi! Sosyal medyadan ilahilerle paylaşım yaptı
Sivasspor’a Galatasaray maçı öncesi tatlı dopingi
Sivasspor’a Galatasaray maçı öncesi tatlı dopingi