İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 15 gözaltı

Kaynak: DHA
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 15 gözaltı
İzmir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda, 15 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen incelemeler ve çalışmalar ile haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde ihbar bulunan ByLock kullanan ve ByLock içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya'da şüpheli işlemleri tespit edilen 20 kişi tespit edildi.

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15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 23 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. İzmir merkez, Menemen ve Torbalı ilçeleri ile İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 15 kişi gözaltına alındı.

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