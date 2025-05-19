İzmir mitingine saatler kaldı! Özgür Özel'den yurttaşlara çağrı...

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla, her hafta bir şehirde düzenlenmesi planlanan “demokrasi mitingleri” kapsamında yarın İzmir’de “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla miting düzenlenecek.

ÖZEL'DEN ÇAĞRI

Mitinge saatler kala Özgür Özel, X hesabından yurttaşlara çağrı yaptı.

Özel, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi haykıracağız! Bu milletin sesini, Gündoğdu Meydanı’ndan tüm dünyaya duyuracağız!" dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi haykıracağız!



Bu milletin sesini, Gündoğdu Meydanı’ndan tüm dünyaya duyuracağız!



????️19 Mayıs Pazartesi

⏰18.00

????Gündoğdu Meydanı pic.twitter.com/ZoPslqCSGx — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 18, 2025

Miting (19 Mayıs Pazartesi) saat 18'de Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilecek.