İzmir mitingine saatler kaldı! Özgür Özel'den yurttaşlara çağrı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İzmir mitingine saatler kaldı! Özgür Özel'den yurttaşlara çağrı...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla düzenlenen kent mitingleri kapsamında yarın İzmir’de “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi yapılacak. Özel miting öncesi sosyal medyadan çağrıda bulundu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla, her hafta bir şehirde düzenlenmesi planlanan “demokrasi mitingleri” kapsamında yarın İzmir’de “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla miting düzenlenecek.

ÖZEL'DEN ÇAĞRI

Mitinge saatler kala Özgür Özel, X hesabından yurttaşlara çağrı yaptı.

Özel, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi haykıracağız! Bu milletin sesini, Gündoğdu Meydanı’ndan tüm dünyaya duyuracağız!" dedi.

Miting (19 Mayıs Pazartesi) saat 18'de Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

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