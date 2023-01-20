﻿İzmir’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Video ve Fotoğraflar: Ayşe Filizler

Kuvvetli gök gürültülü sağanak ve fırtına İzmir Seferihisar’da ara sokakların nehre dönmesine neden olurken bazı bölgelerde şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunulmuştu.

ULAŞIMDA AKSAMALAR

Açıklamada “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren İzmir il genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir'in merkez ve kıyı ilçelerinde (Konak, Balçova, Güzelbahçe, Gaziemir, Karabağlar, Bornova, Dikili, Karaburun, Selçuk, Torbalı, Buca. Urla, Seferihisar, Menemen, Karşıyaka, Foça, Çeşme, Bergama, Aliağa, Bayraklı, Narlıdere, Çiğli, Menderes) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denilmişti.