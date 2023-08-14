İzmir Torbalı’da metamfetamin operasyonu: 4 tutuklama

İHA'nın haberine göre; uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

Polis aracı durdurdu

Edinilen bilgiye göre, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, aracın bagajında 1 kilo 200 gram metamfetamin bulundu.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü E.K. ile yanındaki A.Ç, A.K. ve E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.