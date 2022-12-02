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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 11 akademik personel alacak

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesine Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 16 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 07:34
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacak

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 11 akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Aşağıda anabilim dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosu'nun 27.08.2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.'' denildi.

İSTENİLEN BELGELER
a) Profesör kadroları daimi statüde olup, belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 1 (bir) nüsha fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 1 (bir) adet flash bellek ekleyerek (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri şarttır.)
b) Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 1 (bir) nüsha fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 1 (bir) adet flash bellek ekleyerek,
c) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 1 (bir) nüsha fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 1 (bir) adet flash bellek ekleyerek

Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.
2- Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.
3- Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 27.08.2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler ve belgeler https://personel.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
4- Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
5- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

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