İzmir'de 1 kilo uyuşturucu ile yakalanan 4 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir araca düzenlediği operasyonda 1 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir’de polis ekiplerinin bir araca düzenlediği operasyonda 1 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir araca düzenlediği operasyonda 1 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.