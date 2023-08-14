İzmir'de 1 kilo uyuşturucu ile yakalanan 4 kişi tutuklandı

İzmir’de polis ekiplerinin bir araca düzenlediği operasyonda 1 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

KAYNAK: İHA
İzmir'de 1 kilo uyuşturucu ile yakalanan 4 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir araca düzenlediği operasyonda 1 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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