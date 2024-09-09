İzmir'de 350 metrelik Atatürk Posteri ile 'Zafer Yürüyüşü'

Etkinlikler, atlı süvari birliklerinin Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na doğru gerçekleştirdiği yürüyüşle başladı. Vatandaşlar, süvari birliklerini ilgiyle izleyip, atlarla fotoğraf çektirdi.
Programın devamında, Cumhuriyet Meydanı’ndan Kültürpark’a doğru fener alayı yürüyüşü düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun eşlik ettiği yürüyüşte, 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve çeşitli ilçe belediye başkanlarının katılımıyla önce Gündoğdu Meydanı’na, ardından Kültürpark’a ilerledi.
Kordon boyunca yer alan vatandaşların da katılımıyla, Türk bayrakları taşıyan binlerce kişi meşaleler eşliğinde marşlar söyleyerek İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı. Kortejin son bulduğu Kültürpark'ta, saat 21.00’de sanatçı Haluk Levent'in konseriyle etkinlik sona erdi.