İzmir'de 3'ü kadın 4 kişiyi öldürdükten sonra derin dondurucuya koyan zanlı yakalandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, 3’ü kadın 1’i erkek olmak üzere 4 Türkmenistan uyruklu kişiyi öldüren cinayet zanlısı S.H., Çeşme ilçesinde operasyonla yakalandı.

Olayda kullandığını beyan ettiği suç aleti bıçakla yakalanan S. H., cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf ettiği belirtildi.

DHA’nın haberine göre olay, pazar günü saat 12.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/14 Sokaktaki iki katlı bir evde meydana geldi. Evde yaşayan Türkmenistan 3 kadın ve 1 erkek olmak üzere 4 kişiden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, parçalanmış halde derin dondurucuya konulmuş 4 kişiye ait ceset buldu. Evde yapılan inceleme sonrası ölenlerin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Derin dondurucuda bulunan parçalanmış cesetlerin, Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova adlı kadınlar ile Ruslan Kerimov adlı erkeğe ait olduğu öğrenildi. Cesetlerin tamamen parçalandığı, parçaların kime ait olduğunun DNA testi sonucu belirleneceği öğrenildi.

BAKICILIK YAPIYORLARDI

Türkmenistan uyruklu ölen kişilerin, hasta bakım veya çocuk bakıcılığı yaptığı ve haftada bir gün öldürüldükleri bu evde kaldıkları, diğer zamanlar çalıştıkları evde yaşamlarını sürdükleri öğrenildi.

CİNAYET İTİRAF ETTİ

4 Türkmen vatandaşını feci şekilde öldüren şüpheli Türkmenistan uyruklu Saparmurat Haliyev, Çeşme ilçesinde yakalandı.

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İzmir'in Bayraklı ilçesinde 18.06.2023 günü meydana gelen, 3'ü kadın 1'i erkek, toplam 4 Türkmenistan vatandaşının kasten öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu Saparmurat Haliyev, Çeşme ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır. Olayda kullandığını beyan ettiği suç aleti bıçakla yakalanan Saparmurat Haliyev, cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf etmiştir. Olayla ilgili adli işlemler sürdürülmektedir.” ifadeleri yer aldı.