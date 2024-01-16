İzmir'de bir polis üstüne saldıran köpeği silahla vurdu

Kaynak: Haber Merkezi
İzmir'de bir polis üstüne saldıran köpeği silahla vurdu
İzmir’in Aliağa ilçesinde bir polis şikayet üzerine gittiği olay yerinde kendisine saldıran bir köpeği silahıyla vurdu.

İzmir'de bir polis ihbar üzerine gittiği olay yerinde hayatının şokunu yaşadı.

Aliağa ilçesinde ihbarlar üzerine olay yerinde polis arkadaşlarıyla birlikte beklerken bir köpek polislere doğru koşmaya başladı. O sırada köpeğin havlamalarından ve üzerlerine koşuyor olmasından korkan birkaç kişi kaçtı.

KENDİSİNE DOĞRU KOŞUNCA ATEŞ ETTİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde polislerden biri, kendisine saldıran köpeğin iyice yaklaştığı anda silahını çıkardı ve köpeğe ateş etti.

İddialara göre köpek vurulma sonrası veterinere götürdü.

Sahibinin olup olmadığı bilinmeyen köpek veterinerin yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KÖPEĞİN ÇİPLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İddialara göre köpeğin çipli olduğu ve kimliğinin bulunduğu belirtildi.

Polisin olayda yara almadığı ifade edildi.

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