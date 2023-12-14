İzmir’de biri kaçak iki şüpheli yakalandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, şüpheli olduğu düşünülen bir takside yapılan inceleme sonucunda taksideki yolcunun üzerinde yeşil reçeteli 599 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sahil şeridinde görev yapan ATV’li polis ekipleri ise Suriye uyruklu bir şüpheliyi takip sonucu yakaladı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, şüphelendiği bir taksiyi durdurdu. Taksi sürücüsü ve yanında bulunan yolcu taksiden indirildi. Kimlik kontrolü yapılırken M. T.’nin şüpheli tavırları sonrasında yapılan üst aramasında M. T.’nin üstünden 599 uyuşturucu hap ele geçirildi. M. T. Gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Uyuşturucu madde kullanmak ve madde ticareti yapmak suçlarından hakkında işlem yapılan M. T.’nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

BAYRAKLI’DA BİR BAŞKA ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Diğer yandan, Bayraklı ilçesinde sahil bandında devriye gezen ATV’li polisler bir kişiden şüphelendi. Polislerin “dur” ihtarına uymayan şüpheli kaçmaya başladı. Polisten kaçan ve izini kaybettirmeye çalışan şüpheli polisler tarafından yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin Suriye uyruklu M. A. olduğu tespit edildi. Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alınıp emniyete götürüldü.