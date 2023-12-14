İzmir’de biri kaçak iki şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA
İzmir’de biri kaçak iki şüpheli yakalandı
İzmir’de bir takside yapılan inceleme sonucunda üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı. Aynı zamanda sahil şeridinde birçok hırsızlık kaydı bulunan Suriye uyruklu şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, şüpheli olduğu düşünülen bir takside yapılan inceleme sonucunda taksideki yolcunun üzerinde yeşil reçeteli 599 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sahil şeridinde görev yapan ATV’li polis ekipleri ise Suriye uyruklu bir şüpheliyi takip sonucu yakaladı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, şüphelendiği bir taksiyi durdurdu. Taksi sürücüsü ve yanında bulunan yolcu taksiden indirildi. Kimlik kontrolü yapılırken M. T.’nin şüpheli tavırları sonrasında yapılan üst aramasında M. T.’nin üstünden 599 uyuşturucu hap ele geçirildi. M. T. Gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Uyuşturucu madde kullanmak ve madde ticareti yapmak suçlarından hakkında işlem yapılan M. T.’nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

BAYRAKLI’DA BİR BAŞKA ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Diğer yandan, Bayraklı ilçesinde sahil bandında devriye gezen ATV’li polisler bir kişiden şüphelendi. Polislerin “dur” ihtarına uymayan şüpheli kaçmaya başladı. Polisten kaçan ve izini kaybettirmeye çalışan şüpheli polisler tarafından yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin Suriye uyruklu M. A. olduğu tespit edildi. Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

657a919e6346ca21b4c737a0.webp

Son Haberler
Savcı odasında fotoğraf çektiren avukatla ilgili yeni gelişme. Fotoğrafın altına yazdığı sözün meali belli oldu Gündem
Savcı odasında fotoğraf çektiren avukatla ilgili yeni gelişme. Fotoğrafın altına yazdığı sözün meali belli oldu
Dolar ve Euro yeni güne böyle başladı Ekonomi
Dolar ve Euro yeni güne böyle başladı
Mandalinaların içinde çıktı. Gözlerine inanamadı Gündem
Mandalinaların içinde çıktı. Gözlerine inanamadı
Çanakkale açıklarında 76 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Çanakkale açıklarında 76 kaçak göçmen yakalandı
Su faturasında artık o ücret ödenmeyecek. Tüm aboneleri kapsıyor Gündem
Su faturasında artık o ücret ödenmeyecek. Tüm aboneleri kapsıyor
Şehrin göbeğine Cumhuriyet düşmanı bölücülerin posterini astılar Gündem
Şehrin göbeğine Cumhuriyet düşmanı bölücülerin posterini astılar