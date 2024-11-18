İzmir'de dehşet... Eşini tehdit etmek için çocuklarının boğazına bıçak dayadı!

Düzenleme: Kaynak: AA
İzmir'de dehşet... Eşini tehdit etmek için çocuklarının boğazına bıçak dayadı!

İzmir'de yaşanan vahşet sosyal medyada gündem oldu. Eşini tehdit etmek için çocuklarının boğazına bıçak dayayan cani baba gözaltına alındı.

İzmir Karabağlar'da Şiyar A., boşanma aşamasındaki eşini tehdit etmek için çocuklarının boğazına bıçak dayadı.

Sosyal medyada infial yaratan görüntülerin ardından baba Şiyar A. polis ekiplerince yakalanırken çocuklar koruma altına alındı.

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BABA GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan baba gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur'da bulunan Fatma A. (26), İzmir'de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocası Şiyar A'nın (32) kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurdu.

Şikayet üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Karabağlar'da ikamet ettiği belirlenen baba Şiyar A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Babanın yanında bulunan 7 yaşındaki Yiğit Cemil A. ve 3 yaşındaki Berat A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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