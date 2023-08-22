İzmir'de depoda çıkan yangında 4’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi

İzmir’de bir depoda çıkan yangında 4’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise başına düşen beton parçasıyla yaralandı.

KAYNAK: İHA
İzmir'de depoda çıkan yangında 4’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi

İzmir'in Bayraklı ilçesi Onur Mahallesi 7371/1 Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın zemin katında bulunan depoda yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın söndürme çalışmalarında bir itfaiye eri, başına düşen beton parçası düşmesiyle yaralanırken, yangın nedeniyle 4’ü çocuk kişi dumandan etkilendi. Yangın, deponun önünde park halinde bulunan kamyonete de sıçradı. Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın söndürülürken, gıda ürünlerinin bulunduğu depo kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra dumandan etkilenen kişiler ambulans ile Çiğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan yangının, yoldan geçen kimliği belirsiz kişi veya kişilerin sigara izmaritini depoya atması sonucu çıktığı öne sürüldü.

Yangınla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

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