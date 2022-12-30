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İzmir'de deprem

İzmir'de merkez üssü Buca'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 11:00
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İzmir'de deprem oldu

İzmir'de deprem
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Avrupa‑Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) saat 10:20'de İzmir'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu. Sosyal medyada da bazı kullanıcıların deprem hissettiklerine dair açıklamalar yaptı.

Daha sonra Kandilli Rasathanesi'nden gelen veride ise depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu. 

BUCA'DA ÇOK SAYIDA DEPREM KAYDEDİLDİ

AFAD'ın verilerine göre, İzmir Buca'da günün ilk saatlerinden itibaren en büyüğü 3 olmak üzere çok sayıda başka sarsıntı da kaydedildi.

 

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