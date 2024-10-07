İzmir'de derelerden 150 ton atık çıkarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanabilecek su baskınlarını ve diğer olumsuzlukları önlemek amacıyla dere yataklarındaki temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

30 ilçede yürütülen çalışmalarla dereler köşe bucak temizlendi. Ağustos ayında Yamanlar bölgesinde meydana gelen orman yangını nedeniyle zarar gören Kuzey Bölgesi'ndeki çalışmaları tamamlayan ekipler, merkez bölgedeki kış temizliğinde 150 bin ton malzemeyi dere yataklarından çıkardı.

Narlıdere'deki Ali Onbaşı Deresi'nde çalışmalarını sürdüren İZSU Merkez Bölgeler Müdürlüğü Dereler Ustası Hakan Çetinkaya, şunları kaydetti:

“Çalışmalarımız dört mevsim devam ediyor, ancak yaz aylarında Yamanlar Bölgesi'nde meydana gelen orman yangını nedeniyle dere havzalarında çalı, dal parçası, yanmış ağaç ve kütük gibi malzemeler birikti. Yoğun yağışlarda su akıntısının sağlıklı bir şekilde sağlanması için dere temizliklerine büyük önem veriyoruz. Yağışlarda oluşabilecek yüzeysel ve derin erozyonlara neden olabilecek malzemeleri derelerden alıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında ekiplerimiz, toplam 108 tersip bendinin kontrolünü sağlayarak Sepetçi, Poligon, Bostanlı dereleri ile Bornova Çayı'nda temizlik ihtiyacı bulunan 10 tersip bendini temizledi. Bugün ise Ali Onbaşı, Kebap ve Yağçayı dereleri eş zamanlı olarak temizleniyor. İzmirlilerin içi rahat olsun, İZSU Genel Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı düzenli olarak yapıyoruz. İzmir'i kışa hazırlıyoruz.”