İzmir'de dolandırıcılık suçlamasıyla yakalanan 3 yabancı uyruklu tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki İ.C'nin 3 kişi tarafından dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin adreslerini tespit etti.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli İzmir'in Bayraklı ilçesinde, diğeri ise Uşak'ta bir yolcu otobüsünde yakalandı.

Yapılan aramalarda 1 milyon 650 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Zanlıların İ.C'yi telefonla arayıp kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları, bir kuyumcu soygunuyla ilgili soruşturmada parmak izlerinin tespit edildiğini söyledikleri ve elindeki altınları inceleme bahanesiyle alarak kayıplara karıştıkları bilgisine ulaşıldı.