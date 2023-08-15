İzmir'de dolmuştan indirilerek bıçaklanan kişi öldü

İzmir'de dolmuşta tartıştığı kişinin arkadaşları tarafından araçtan indirilerek bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA
İzmir'de dolmuştan indirilerek bıçaklanan kişi öldü

İzmir'in Karaburun ilçesinde yaşayan Kadir Tarcan (29), arızalanan motosikletini Karabağlar ilçesindeki bir servise getirdi. Motosikletini bıraktıktan sonra dolmuşa binen Tarcan ile yolcu F.M. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

F.M'nin telefonla arayıp durumu anlattığı arkadaşları, Uğur Mumcu Mahallesi'nde dolmuşun önünü kesti.

Dolmuştan indirilen Tarcan, söz konusu kişilerce bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tarcan yaşamını yitirdi. Tarcan'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, görgü tanıklarıyla görüşen ekipler, F.M'yi gözaltına aldı.

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