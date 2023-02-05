İzmir'de göl dondu: Tatile gelenler şaştı kaldı

İz Gazete'nin haberine göre, İzmir Bozdağ'daki 1049 metre rakımlı Gölcük Mahallesi'nde bulunan gölün yüzeyinin buzla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

Hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı bölgeye gelenler, manzaranın tadını çıkardı.

Mahalle esnafından Faruk Yayla, önceki gün gece saatlerinden başlayarak havanın soğuması nedeniyle gölün tamamen buz tuttuğunu dile getirdi. Yayla, "Kar bereketiyle geldi. İşletmemiz doldu taştı. Yazın 5 bin olan nüfusumuz şu an hafta sonları 20 bin kişiyi görüyoruz. Bu ender görülen bir olaydır. Herkesi Gölcük'e bekliyoruz." dedi.